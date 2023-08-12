Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

  1. В Україні
  2. / У світі

росія перекинула десантників у Запорізьку область, — розвідка Британії

10:07, 12 серпня 2023
Повідомляється, що окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області.
росія перекинула десантників у Запорізьку область, — розвідка Британії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Десантні війська рф, ймовірно, перекинули з Херсонської у Запорізьку область, що може ослабити оборони окупантів на лівому березі Дніпра на півдні України. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначається, загарбники, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-а окупаційна армія рф.

Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки рф також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси