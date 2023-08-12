росія перекинула десантників у Запорізьку область, — розвідка Британії

Повідомляється, що окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області.

Десантні війська рф, ймовірно, перекинули з Херсонської у Запорізьку область, що може ослабити оборони окупантів на лівому березі Дніпра на півдні України. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначається, загарбники, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-а окупаційна армія рф.

Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки рф також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.