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Дмитро Кулеба прогнозує восени збільшення закликів до переговорів з рф

09:48, 12 серпня 2023
Очільник МЗС попереджає про «важкий політичний сезон» через посилення закликів з різних країн світу про те, що Україні нібито потрібні переговори.
Дмитро Кулеба прогнозує восени збільшення закликів до переговорів з рф
Фото: УП
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що осінь буде важка, оскільки Україну все більше підштовхуватимуть до переговорів з росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком.

За його словами, очікується велика кількість важких міжнародних самітів. На них українській стороні потрібна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише наших традиційних друзів із Європи та Північної Америки".

Також міністр прогнозує посилення "голосів" у різних країнах світу про те, що Україні потрібні переговори з рф. Але країна робитиме все можливе, щоб ці голоси згасали.

"Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", - заявив Кулеба.

 
 
 
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Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна зможе вести переговори з росією, але не з Путіним, і за певних умов. 

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