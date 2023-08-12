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  1. В Украине

Дмитрий Кулеба прогнозирует осенью увеличение призывов к переговорам с рф

09:48, 12 августа 2023
Глава МИД предупреждает о «тяжелом политическом сезоне» из-за усиления призывов из разных стран мира о том, что Украине якобы нужны переговоры.
Дмитрий Кулеба прогнозирует осенью увеличение призывов к переговорам с рф
Фото: УП
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что осень будет тяжелой, поскольку Украину все больше будут подталкивать к переговорам с россией. Об этом он сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком.

По его словам, ожидается большое количество тяжелых международных саммитов. На них украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Также министр прогнозирует усиление "голосов" в разных странах мира о том, что Украине нужны переговоры с рф. Но страна будет делать все возможное, чтобы эти голоса угасали.

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - заявил Кулеба.

 
 
 
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Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина сможет вести переговоры с россией, но не с Путиным и при определенных условиях. 

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