Дмитрий Кулеба прогнозирует осенью увеличение призывов к переговорам с рф

Глава МИД предупреждает о «тяжелом политическом сезоне» из-за усиления призывов из разных стран мира о том, что Украине якобы нужны переговоры.

Фото: УП

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что осень будет тяжелой, поскольку Украину все больше будут подталкивать к переговорам с россией. Об этом он сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком.

По его словам, ожидается большое количество тяжелых международных саммитов. На них украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Также министр прогнозирует усиление "голосов" в разных странах мира о том, что Украине нужны переговоры с рф. Но страна будет делать все возможное, чтобы эти голоса угасали.

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - заявил Кулеба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина сможет вести переговоры с россией, но не с Путиным и при определенных условиях.

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