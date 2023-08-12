Какой праздник 12 августа: традиции, приметы, запреты

В Украине и мире отмечают День молодежи.

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В субботу, 12 августа, отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Праздник был утвержден в начале зимы 1999 года Генеральной ассамблеей ООН.

Также сегодня Всемирный день слонов. Этот день является действенным мероприятием, направленным на обсуждение всех проблем, угрожающих слонам в современном мире.

Еще 12 августа — День виниловых пластинок. Памятный день был создан по инициативе некоммерческой американской компании, которая занимается сбором сохранившихся виниловых носителей звука, музыки и культуры.

Кроме этого, сегодня отмечают День среднего ребенка. Праздник был введен Элизабет Уокер в 1986 году. "Синдром среднего ребенка" общепризнан, ведь уже давно известно, что очередь рождения может влиять на некоторые черты характера.

Православная церковь чтит память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника, а также мученика Иоанна Воина.

Среди наших предков было немало примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: перед рассветом сильно мерцают звезды – будут обильные осадки;

паутина летает в воздухе – еще продержится солнечная погода;

ветрено и идет дождь — ждите дождливую погоду, которая продержится еще долго;

на деревьях иней – озимые дадут большой урожай;

насекомые кусаются, очень душно – скоро пойдет дождь;

прохладная погода показывает, что в ближайшее время осадков не будет;

тщательно умывается кошка — на хорошую погоду.

А также запретов:

Не стоит лениться, даже нельзя просто долго отдыхать.

Не очень много есть, употреблять алкогольные напитки.

В этот день не рекомендуется заключать важные соглашения, принимать решения, которые могут повлиять на будущее.

12 августа издавна считается удачным для ухода за пчелами и сбора меда, поскольку святые Силуан и Сила являются покровителями пчеловодов. Им молятся о здоровье пчел и о хорошем урожае в ульях.

В праздник 12 августа наши предки, кроме сезонных ягод, собирали также листья малины и смородины. Его добавляли в банки с консервированными огурцами и помидорами, также засушивали и готовили из него ароматный чай. Также в этот день собирали листья лопуха и прикладывали к больным местам.

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