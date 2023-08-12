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Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

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  1. В Украине

Украина предоставит помощь Словении в ликвидации последствий наводнения

08:49, 12 августа 2023
Правительство поручило отправить в Словению аварийно-спасательный отряд ГСЧС.
Украина предоставит помощь Словении в ликвидации последствий наводнения
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Кабинет министров поручил отправить в Словению аварийно-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания гуманитарной помощи в ликвидации последствий наводнения. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.

В ночь с 3 на 4 августа в отдельных регионах Словении начались значительные осадки в виде ливней, которые привели к масштабному затоплению территории и оползням.

По предварительным данным, погибли 6 человек, 23 человека пострадали, тысячи жителей были эвакуированы, разрушены дома, дороги, нарушено транспортное сообщение и электроснабжение.

В свою очередь правительство Словении обратилось за международной помощью через Механизм гражданской защиты ЕС и Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Во исполнение указа Президента Владимира Зеленского №484 «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения» Министерство внутренних дел вместе с ГСЧС разработало проект распоряжения КМУ «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения в ликвидации последствий наводнения».

Проектом предполагается отправить в страну автомобильным транспортом аварийно-спасательный отряд для участия в ликвидации последствий стихии. 

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