Украина предоставит помощь Словении в ликвидации последствий наводнения

Правительство поручило отправить в Словению аварийно-спасательный отряд ГСЧС.

Кабинет министров поручил отправить в Словению аварийно-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания гуманитарной помощи в ликвидации последствий наводнения. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.

В ночь с 3 на 4 августа в отдельных регионах Словении начались значительные осадки в виде ливней, которые привели к масштабному затоплению территории и оползням.

По предварительным данным, погибли 6 человек, 23 человека пострадали, тысячи жителей были эвакуированы, разрушены дома, дороги, нарушено транспортное сообщение и электроснабжение.

В свою очередь правительство Словении обратилось за международной помощью через Механизм гражданской защиты ЕС и Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Во исполнение указа Президента Владимира Зеленского №484 «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения» Министерство внутренних дел вместе с ГСЧС разработало проект распоряжения КМУ «О предоставлении гуманитарной помощи Республике Словения в ликвидации последствий наводнения».

Проектом предполагается отправить в страну автомобильным транспортом аварийно-спасательный отряд для участия в ликвидации последствий стихии.

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