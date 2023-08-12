Україна надасть допомогу Словенії у ліквідації наслідків повені

Уряд доручив відправити до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС.

Кабінет міністрів доручив відправити до Словенії аварійно-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків повені. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 11 серпня.

У ніч з 3 на 4 серпня в окремих регіонах Словенії розпочались значні опади у вигляді злив, які призвели до масштабного затоплення території та зсувів ґрунту.

За попередніми даними загинуло 6 осіб, 23 особи постраждало, тисячі мешканців були евакуйовані, зруйновані будинки, дороги, порушено транспортне сполучення та електропостачання.

Своєю чергою уряд Словенії звернувся за міжнародною допомогою через Механізм цивільного захисту ЄС та Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи.

Так, на виконання указу Президента Володимира Зеленського №484 «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія» Міністерство внутрішніх справ разом з ДСНС розробили проект розпорядження КМУ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія в ліквідації наслідків повені».

Проектом передбачається відправити до країни автомобільним транспортом аварійно-рятувальний загін для участі у ліквідації наслідків стихії.

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