Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

«Протидію корупційним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах», - Генпрокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що наразі особливо масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

  1. В Україні

У Криму пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про атаку БПЛА, відео

08:17, 12 серпня 2023
Вибухи були в Новоозерному, де розташована російська військова база.
У Криму пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про атаку БПЛА, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів.  Окупаційна "влада" заявляла про атаку безпілотників. 

У соцмережах опублікували відео з вибухами, звуками дронів та пострілами. 

Повідомляється, що вибухи лунали в Новоозерному, де розташована російська військова база. 

Як завжди окупанти запевнили, що їхня ППО нібито "все збила", але перелякані очевидці заявляли про "кінець світу".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси