У Криму пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про атаку БПЛА, відео

Вибухи були в Новоозерному, де розташована російська військова база.

Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" заявляла про атаку безпілотників.

У соцмережах опублікували відео з вибухами, звуками дронів та пострілами.

Повідомляється, що вибухи лунали в Новоозерному, де розташована російська військова база.

Як завжди окупанти запевнили, що їхня ППО нібито "все збила", але перелякані очевидці заявляли про "кінець світу".

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.