В Ужгороді викрили call-центр, працівники якого виманювали гроші у закордонних громадян

В Ужгороді заблокували роботу масштабного кол-центру, працівники якого пропонували громадянам Чехії та Угорщини купити криптовалюту та акції. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Правоохоронці увійшли до орендованого в центрі міста офісу, де застали двох організаторів злочину та виконавців.
Встановлено, що на цю організацію загалом працювало 20 операторів. Однією з вимог до них було знання іноземних мов, адже переважно вони здійснювали дзвінки громадянам сусідніх Чехії та Угорщини.
У розмові фігуранти представлялися працівниками інвестиційних кампаній і пропонували потерпілим купівлю акцій та криптовалюти. За оперативною інформацією діяльність цієї організації лише за місяць могла приносити зловмисникам десятки тисяч доларів.
Організаторами схеми є 34-річний ужгородець та його спільник з Харкова. Зазначається, що перед тим, як влаштувати на роботу у call-центр, кандидатів перевіряли на поліграфі та підписували з ними угоду про нерозголошення отриманих під час шахрайських дій відомостей.
Під час обшуку слідчі вилучили низку доказів, зокрема всю комп’ютерну техніку та документацію.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.