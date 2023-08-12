В Ужгороді викрили call-центр, працівники якого виманювали гроші у закордонних громадян

За даними поліції, роботу кол-центру організували ужгородець та харків'янин, які долучили до схеми майже 20 операторів.

Фото: поліція

В Ужгороді заблокували роботу масштабного кол-центру, працівники якого пропонували громадянам Чехії та Угорщини купити криптовалюту та акції. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці увійшли до орендованого в центрі міста офісу, де застали двох організаторів злочину та виконавців.