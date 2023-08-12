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Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом і Львовом

10:26, 12 серпня 2023
З Києва до Львова через значний попит серед пасажирів призначили додаткові поїзди.
Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом і Львовом
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Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда № 191/192 Київ — Львів на 21 та 23 серпня. Про це повідомила пресслужба УЗ. 

Вагони з кондиціонуванням вирушатимуть зі столиці о 07:05, а прибуватимуть до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова відправка о 13:15, прибуття до Києва о 22:05.

Додаткові рейси матиме також поїзд № 163/164 Київ — Львів, який вирушатиме з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28 і прибуватиме до Львова о 13:58 (16 серпня — о 13:40). Зворотно поїзд вирушатиме зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Цей поїзд буде зручним для харківʼян: у застосунку «Укрзалізниці» можна обрати подорож з пересадкою № 63 Харків — Київ + № 163 Київ — Львів.

Квитки вже є у продажі. 

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