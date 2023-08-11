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  1. В Україні

Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією, — Єрмак

20:08, 11 серпня 2023
Подібні обговорення продовжуються і зі США.
Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією, — Єрмак
Фото: ОП
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11 серпня Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Британією, повідомив під час телемарафону керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

Він нагадав, що до декларації "Великої сімки" про гарантії безпеки для України приєдналися вже 13 країн. 

"І дійсно, сьогодні ми розпочали такі консультації після наших американських колег з нашими друзями, партнерами з Великої Британії", – сказав Єрмак.

Він наголосив, що ця країна є одним із головних стратегічних партнерів України.

Раніше Єрмак повідомляв, що 3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. 

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