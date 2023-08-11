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Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексдепутату Харківської міськради Аббасову

19:39, 11 серпня 2023
Йому призначено покарання у виді 3,5 років позбавлення волі.
Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексдепутату Харківської міськради Аббасову
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок ексдепутату Харківської міської ради Фазілю Аббасову та визнала його винним у зловживанні службовим становищем. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Апеляція частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок суду першої інстанції, яким виправдано колишнього депутата Харківської міської ради, та призначила покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Аббасова взяли під варту в залі суду. Зазначається, що вирок може бути оскаржено у кассаційному порядку до Верховного Суду протягом 3 місяців.

САП нагадує, що у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації. Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

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