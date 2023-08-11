Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор экс-депутату Харьковского горсовета Аббасову

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор экс-депутату Харьковского городского совета Фазилю Аббасову и признала его виновным в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Апелляция частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший депутат Харьковского городского совета, и назначила наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Аббасова взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд в течение 3 месяцев.

САП напоминает, что в 2016 году директор коммунального предприятия, на тот момент также являвшийся депутатом горсовета, по результатам проведенных государственных закупок соответствующего оборудования, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица и вопреки законодательству, внес изменения в тендерную документацию.

Как следствие, коммунальное предприятие получило продукцию, не соответствующую требованиям, установленным в тендерной документации.

Такие злоупотребления директора нанесли коммунальному предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен, именно столько средств безосновательно получила фирма-победитель за поставку оборудования. При этом, как установило следствие, часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой являлся директор коммунального предприятия.

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