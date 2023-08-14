Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

В производстве Верховного Суда находилось административное дело по иску Общества с ограниченной ответственностью к Управлению государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета о признании противоправным и отмене постановления.

Спор по этому делу возник в связи с несогласием истца со штрафной санкцией, наложенной на него УГАСК за эксплуатацию ранее самовольно реконструированного объекта строительства – пристройки к помещению кафе.

Верховный Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций, которые иск удовлетворили, исходя из результатов исследования доказательств, имеющихся в материалах дела, в частности электронных фотографий и информации, содержащейся на веб-сервисе Google Maps, подтвердивших наличие соответствующего устройства еще в 2011 году, т.е. для приобретения Обществом основного помещения кафе.

На основании анализа положений статьи 376 Гражданского кодекса Украины и статьи 38 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» Суд обратил внимание, что субъект, осуществивший самовольное строительство, не приобретает право собственности или иного вещного права на такой объект и, соответственно , заключение сделок по объекту самовольного строительства законодательством не предусмотрено.

С учетом того, что из установленных судами обстоятельств дела усматривается, что самовольная достройка осуществлена еще в 2011 году, Верховный Суд указал на правильность заключения судов предыдущих инстанций о том, что право собственности у истца возникло на помещение павильон-кафе без самовольной пристройки.

Поскольку согласно установленным судами предыдущих инстанций обстоятельствам дела, истец не имел причастности к возведению указанной выше пристройки и по состоянию на момент осуществления УГАСК меры контроля не был ни собственником, ни пользователем земельного участка, на котором расположено вышеупомянутое нежилое пристройка, и на дату вынесения спорного постановления не имел на этот участок никаких вещных прав, Суд указал об отсутствии оснований считать, что истец должен нести ответственность за совершение правонарушения, заключающегося в эксплуатации самовольной пристройки.

В аспекте допустимости, принадлежности, достоверности, достаточности доказательства, принятого судами по этому делу в подтверждение существования самочинной достройки на момент приобретения истцом помещения кафе, а именно информации, содержащейся на веб-сервисе Google Maps, коллегия судей отметила следующее.

Согласно части первой статьи 99 КАС Украины электронными доказательствами являются информация в электронной (цифровой) форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности, электронные документы (текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи) и т.д.), веб-сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме. Такие данные могут храниться, в частности, на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и т.п.), серверах, системах резервного копирования, других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в сети Интернет).

Согласно части первой статьи 1 Закона Украины "О Национальной программе информатизации" электронные информационные ресурсы - систематизированные сведения и данные, созданные, обработанные и сохраненные в электронной форме с помощью технических средств и/или программных продуктов.

Учитывая вышесказанное, Суд согласился с заключением судов первой и апелляционной инстанций о том, что данные из Google Maps подтвердили наличие самовольной достройки еще с 2011 года, то есть фактическую непричастность истца к ее возведению, учитывая, что Общество получило право собственности на помещение кафе только в 2021 году и в связи с тем, что данные из Google Maps напрямую касается предмета доказывания по этому делу.

В этом деле Верховный Суд сформулировал правовой вывод, в соответствии с которым, учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps, являющегося бесплатным картографическим веб-сервисом от компании Google, а также набором приложений, построенных на основе этого сервиса и других технологий Google , можно считать допустимым и достоверным доказательством, поскольку они собираются из различных источников, таких как спутники, автомобильные камеры, приложения пользователей и других ресурсов, а также с учетом того, что Google постоянно обновляет и проверяет данные, чтобы обеспечить их точность и актуальность.

Постановление Верховного Суда от 20 июня 2023 г. по делу № 420/4540/22 (административное производство № К/990/32869/22).

Автор: Наталья Мамченко

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