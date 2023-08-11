Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией, — Ермак

Подобные обсуждения продолжаются и с США.

Фото: ОП

11 августа Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией, сообщил во время телемарафона руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран.

"И действительно, сегодня мы начали такие консультации после наших американских коллег с нашими друзьями, партнерами из Великобритании", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эта страна - один из главных стратегических партнеров Украины.

Ранее Ермак сообщал, что 3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

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