Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности — Ермак

Гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО.

Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что 3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

«Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш самый стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров», – написал он на своем Телеграм-канале.

Отмечается, что эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

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