В Новороссийске произошла мощная «бавовна»: обнародовали видео взрывов

В рф заявили об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

В ночь на пятницу, 4 августа, возле российского порта Новороссийск прогремело несколько мощных взрывов. Видео взрывов опубликовали местные жители в социальных сетях.

Взрывы были слышны в Южной Озереевке, где находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Позже сообщили, что в районе Мысхако уничтожены несколько морских дронов.

Минобороны страны-агрессора сообщило, что военно-морскую базу в Новороссийске ночью пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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