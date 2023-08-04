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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда по делу о возмещении МТСБУ ущерба вместо ликвидированного страховщика

МТСБУ только гарантирует получение возмещения потерпевшим и не может отвечать за просрочку выполнения обязательств по выплате страховщиком страхового возмещения по договорам страхования, - БП ВС.

БП ВС определила, что обязательным условием при решении вопроса перерегистрации права собственности на ипотечную недвижимость является наличие доказательств получения должником письменного требования банка

Также Большая Палата сделала вывод о применении закона о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

  1. В мире

В Новороссийске произошла мощная «бавовна»: обнародовали видео взрывов

08:57, 4 августа 2023
В рф заявили об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.
В Новороссийске произошла мощная «бавовна»: обнародовали видео взрывов
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В ночь на пятницу, 4 августа, возле российского порта Новороссийск прогремело несколько мощных взрывов. Видео взрывов опубликовали местные жители в социальных сетях.

Взрывы были слышны в Южной Озереевке, где находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Позже сообщили, что в районе Мысхако уничтожены несколько морских дронов.

Минобороны страны-агрессора сообщило, что военно-морскую базу в Новороссийске ночью пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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