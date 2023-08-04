В Новоросійську сталася потужна «бавовна»: оприлюднили відео вибухів

У рф заявили про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

У ніч проти п'ятниці, 4 серпня, біля російського порту Новоросійськ прогриміло кілька потужних вибухів. Відео вибухів опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.

Вибухи були чутні у Південній Озеріївці, де знаходиться морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Пізніше повідомили, що в районі Мисхако знищено кілька морських дронів.

Міноборони країни-агресора повідомило, що військово-морську базу в Новоросійську вночі намагалися атакувати двома безекіпажними морськими катерами.

Раніше ми писали, що в окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

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