В Новоросійську сталася потужна «бавовна»: оприлюднили відео вибухів

У ніч проти п'ятниці, 4 серпня, біля російського порту Новоросійськ прогриміло кілька потужних вибухів. Відео вибухів опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.
Вибухи були чутні у Південній Озеріївці, де знаходиться морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.
Пізніше повідомили, що в районі Мисхако знищено кілька морських дронів.
Міноборони країни-агресора повідомило, що військово-морську базу в Новоросійську вночі намагалися атакувати двома безекіпажними морськими катерами.
Раніше ми писали, що в окупованому Криму пролунали потужні вибухи.
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