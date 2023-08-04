В окупованому Криму пролунали потужні вибухи, відео

У районі Феодосії місцеві жителі нарахували від 5 до 7 вибухів.

У ніч проти п'ятниці 4 серпня у тимчасово окупованому Криму в Феодосії пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах, де також публікують відео.

Зазначається, що вибухи були у районі Феодосія – Приморський. Усього нарахували від 5 до 7 вибухів.

Також у Феодосії чули звук, що нагадував автоматні черги. По місту помчали автомобілі швидкої допомоги.

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