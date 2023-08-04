В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, видео

В районе Феодосии местные жители насчитали от 5 до 7 взрывов.

В ночь на пятницу 4 августа во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, где также публикуют видео.

Отмечается, что взрывы были в районе Феодосия - Приморский. Всего насчитали от 5 до 7 взрывов.

Также в Феодосии слышали звук, напоминавший автоматные очереди. По огороду понеслись авто скорой помощи.

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