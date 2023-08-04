Суд в США избрал Дональду Трампу меру пресечения

Бывший американский президент останется на свободе до суда.

Фото: espreso.tv

В четверг, 3 июля, экс-президенту США Дональду Трампу федеральный суд в Вашингтоне избрал меру пресечения по делу о штурме Капитолия, передает The New York Times.

Трампу были предъявлены обвинение по 4 пунктам в связи с его попытками остаться у власти после поражения на выборах 2020 года. Бизнесмен не признал своей вины ни по одному из пунктов.

Прокурор Томас П. Уиндом сообщил, что в качестве меры пресечения экс-президента США обязали не нарушать федеральный закон или закон штата, явиться в суд в соответствии с указаниями и подписать обязательство о явке.

Также Дональду Трампу запретили общаться с кем-либо, кого он знает в качестве свидетеля, кроме как через своих адвокатов или в присутствии своих адвокатов.

Следующее судебное заседание суда пройдет 28 августа.

Как известно, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Экс-президент США обвиняется в:

сговоре с целью нарушения прав,

сговоре с целью обмана правительства,

препятствии официальному расследованию,

заговоре с целью препятствования расследованию.

По двум из этих пунктов Трампу может грозить до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20.

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