Суд у США обрав Дональду Трампу запобіжний захід

Колишній американський президент залишиться на волі до суду.

Фото: espreso.tv

У четвер, 3 липня, екс-президенту США Дональду Трампу федеральний суд у Вашингтоні обрав запобіжний захід у справі про штурм Капітолію, передає The New York Times.

Трампу було пред'явлено звинувачення у 4 пунктах у зв'язку з його спробами залишитися при владі після поразки на виборах 2020 року. Бізнесмен не визнав своєї провини за жодним пунктом.

Прокурор Томас П. Віндом повідомив, що як запобіжний захід екс-президента США зобов'язали не порушувати федеральний закон або закон штату, з'явитися до суду відповідно до вказівок і підписати зобов'язання про явку.

Також Дональду Трампу заборонили спілкуватися з кимось, кого він знає як свідок, окрім як через своїх адвокатів або у присутності своїх адвокатів.

Наступне судове засідання суду відбудеться 28 серпня.

Як відомо, колишньому президентові США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Експрезидента США обвинувачують у:

змові з метою порушення прав,

змові з метою обману уряду,

перешкоджанні офіційному розслідуванню,

змові з метою перешкоджання розслідуванню.

За двома із цих пунктів Трампу може загрожувати до п'яти років в'язниці, ще за двома — до 20.

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