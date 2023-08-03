Перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань, відверто огидних — Зеленський

За словами Глава держави, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правоохоронці виявляють багато зловживань. Про це він сказав під час вечірнього звернення 3 серпня.

«Були сьогодні звіти керівника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних», - розповів Глава держави.

За його словами, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.

«У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив честь і не втратив Україну. Дякую їм», - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що на Закарпатті викрито військкома, який «найняв» військовослужбовців будувати йому будинок.

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