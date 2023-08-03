Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя визначила склад дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Державна податкова служба звернула увагу на зміни у правилах бронювання військовозобов’язаних

Податківці підкреслили, що відбулися зміни у критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

САП та НАБУ повідомили про підозру Костянтину Жеваго у справі Князєва

Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

  1. В Україні

Перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань, відверто огидних — Зеленський

21:58, 3 серпня 2023
За словами Глава держави, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.
Перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань, відверто огидних — Зеленський
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правоохоронці виявляють багато зловживань. Про це він сказав під час вечірнього звернення 3 серпня.

«Були сьогодні звіти керівника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних», - розповів Глава держави.

За його словами, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.

«У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив честь і не втратив Україну. Дякую їм», - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що на Закарпатті викрито військкома, який «найняв» військовослужбовців будувати йому будинок.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду