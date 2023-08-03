У Києві на Подолі спалахнув історичний будинок: фото та відео пожежі

У столиці полум’я охопило частину будівлі XIX століття, яка вважається пам'яткою житлової архітектури у стилі класицизму.

У четвер, 3 серпня, на столичному Подолі сталася масштабна пожежа. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео інциденту.

Як видно на відео, горить одноповерховий будинок.

«Пожежа спалахнула у Подільському районі, на вулиці Волоська, 5. Попередньо, горить відселена будівля. Пожежні підрозділи вже на місці та ліквідовують пожежу», - повідомили у коментарі ТСН в ДСНС Києва.

Причину пожежі з’ясують правоохоронці.

Зазначається, що будівля вважається пам'яткою житлової архітектури у стилі класицизму. Будинок був побудований у 1833-1835 роках.

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