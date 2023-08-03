В Киеве на Подоле вспыхнул исторический дом: фото и видео пожара

В столице пламя охватило часть здания XIX века, считающегося памятником жилищной архитектуры в стиле классицизма.

В четверг, 3 августа, на столичном Подоле произошел масштабный пожар. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео инцидента.

Как видно на видео, горит одноэтажный дом.

«Пожар вспыхнул в Подольском районе, на улице Волошская, 5. Предварительно горит отселенное здание. Пожарные подразделения уже на месте и ликвидируют пожар», - сообщили в комментарии ТСН в ГСЧС Киева.

Причину пожара выяснят правоохранители.

Отмечается, что здание считается памяткой жилой архитектуры в стиле классицизма. Дом был построен в 1833–1835 годах.

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