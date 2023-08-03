Польша хочет продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и без ЕС

В Польше заявили, что страна еще надеется совместно с другими заинтересованными странами убедить Еврокомиссию продлить эмбарго.

Министр сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телус заявил, что страна размышляет над тем, чтобы продлить запрет на ввоз украинской агропродукции отдельно от ЕС. Об этом он сказал в интервью PAР.

По его словам, он не видит содержательных аргументов в том, что Еврокомиссия решила не продлевать временный запрет на ввоз в Польшу и другие соседки Украины. Однако он считает, что такое решение сродни попыткам навредить правительству Польши.

«Эти аргументы сугубо политические», – заявил министр.

Телус рассказал, что Польша еще надеется совместно с другими заинтересованными странами убедить Еврокомиссию продлить эмбарго. В противном случае страна будет вынуждена ввести односторонние ограничения. Однако он не знает, планируют ли так же поступить еще какие-нибудь страны.

«Нам очень нужно сотрудничество, и Украина должна понимать, что вопрос транзита зерна можно будет решить только при условии, что в наших отношениях хорошая атмосфера», – сказал Телус.

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