В Германии опасный россиянин сбежал из зала суда сразу после оглашения приговора

Россиянина разыскивают правоохранительные органы и спецназ.

В Германии суд Саарбрюкена приговорил 28-летнего Алауди Джабраилова к тюремному сроку за угон автомобилей, но после оглашения приговора россиянин принялся бежать, покинул здание и скрылся. Об этом сообщила газета Bild.

На данный момент Джабраилов объявлен в розыск.

Как отмечает источник, в операции участвует даже спецназ. На мужчину выдана ориентировка, согласно которой он говорит по-русски и по-французски, у него низкий голос, рост 175 см.

Фото: Bild

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