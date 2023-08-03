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  1. В Украине

Цифра впечатляет: Шмыгаль сообщил, сколько Украина тратит на войну

20:51, 3 августа 2023
Украина тратит на войну больше, чем доходная часть бюджета мирного времени.
Цифра впечатляет: Шмыгаль сообщил, сколько Украина тратит на войну
Фото: lb.ua
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что расходы Украины на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн. в год. Об этом он сказал на конференции послов Украины 3 августа, передает «Укринформ».

«Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», – сказал глава правительства.

  По его словам, в мирный период доходная часть государственного бюджета составляла 1,3 трлн. грн. Сегодня же Украина держится благодаря финансовой поддержке от партнеров, а еще благодаря кредитам и грантам.

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