Украина тратит на войну больше, чем доходная часть бюджета мирного времени.

Фото: lb.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что расходы Украины на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн. в год. Об этом он сказал на конференции послов Украины 3 августа, передает «Укринформ».

«Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», – сказал глава правительства.

По его словам, в мирный период доходная часть государственного бюджета составляла 1,3 трлн. грн. Сегодня же Украина держится благодаря финансовой поддержке от партнеров, а еще благодаря кредитам и грантам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.