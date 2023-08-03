Україна витрачає на війну більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу.

Фото: lb.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що витрати України на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік. Про це він сказав на конференції послів України 3 серпня, передає «Укрінформ».

«Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», – сказав очільник уряду.

За його словами, в мирний період дохідна частина державного бюджету становила 1,3 трлн грн грн. На сьогодні ж Україна тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, а ще завдяки кредитам та грантам.

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