США ввели санкції проти академії наук рф

У списку санкцій також опинилися два інститути і один науковий центр.

3 серпня Міністерство фінансів США ввело санкції проти російської Академії наук та її структур. До списку потрапив також Казанський науковий центр РАН. Про це йдеться на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Ще у списку санкцій опинився Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова та Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осипа.

«Їх занесли до списку санкцій SDN. Крім них під санкції потрапили два російські контейнерні судна - Sasco Angara і Paramushir», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Британія ввела санкції проти російських суддів та прокурорів.

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