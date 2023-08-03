Продавали немовлят за кордон за €70 000: одним з організаторів схеми виявився експравоохоронець

У схемі з продажу немовлят приймали участь працівники клінік, адвокат та ще низка осіб.

Фото: ОГП

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка продавала немовлят за кордон.

Заступник керівника Київської міської прокуратури Олександр Кравець повідомив, що до злочинної організації входило 12 осіб, з яких 2 співорганізатори та 10 членів. Обидва організатори - керівники медичних клінік Один з них, у минулому - працівник правоохоронного органу. За розподілом обов'язків у 2010-2013 роках відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та торгівлею людьми.

Інші учасники схеми – працівники згаданих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

«Послуги» надавалися іноземним громадянам, в порушення усіх вимог чинного українського законодавства.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину, з яких плата сурогатним матерям становила близько 12 тис. євро.

«Наразі 12 особам повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України). Четверо осіб отримали її заочно, оскільки перебувають на території Мексики, Іспанії, Німеччини та Франції. П'ятьох людей затримали в порядку ст. 208 КПК України. Троє з них вже співпрацюють з слідством», — розповів Олександр Кравець.

За словами помічника Голови Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, в межах слідства оперативні співробітники Держприкордонслужби виконали 137 ухвал на проведення негласних слідчих-розшукових дій, що дозволило отримати докази функціонування злочинної організації.

На цей час встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану. «8 дітей перебувають у Франції», - повідомив на брифінгу заступник начальника - начальник організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП у Києві Андрій Цирульніков.

Наразі прокурори готують запити про міжнародно-правову допомогу для вжиття заходів, направлених на захист прав цих дітей.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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