Продавали младенцев за границу за €70 000: одним из организаторов схемы оказался экс-правоохранитель

В схеме продажи младенцев принимали участие работники клиник, адвокат и еще ряд человек.

Фото: ОГП

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители разоблачили организованную преступную группу, продававшая младенцев за границу.

Заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Александр Кравец сообщил, что в преступную организацию входило 12 человек, из которых 2 соорганизатора и 10 членов. Оба организатора – руководители медицинских клиник. Один из них, в прошлом – работник правоохранительного органа. За распределением обязанностей в 2010-2013 годах отвечал за борьбу с организованной преступностью и торговлей людьми.

Другие участники схемы – работники упомянутых клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

«Услуги» предоставлялись иностранным гражданам в нарушение всех требований действующего украинского законодательства.

Размер денежного вознаграждения, получаемого участниками схемы, составлял от 50 до 70 тыс. евро за новорожденного ребенка, из которых плата суррогатным матерям составляла около 12 тыс. евро.

«В настоящее время 12 лицам сообщено о подозрении (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 УК Украины). Четверо человек получили ее заочно, поскольку находятся на территории Мексики, Испании, Германии и Франции. Пятеро человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Трое из них уже сотрудничают со следствием», – рассказал Александр Кравец.

По словам помощника Председателя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, в рамках следствия оперативные сотрудники Госпогранслужбы выполнили 137 постановлений на проведение негласных следственных-розыскных действий, что позволило получить доказательства функционирования преступной организации.

В настоящее время установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения. «8 детей находятся во Франции», – сообщил на брифинге заместитель начальника – начальник организационно-методического отдела следственного управления ГУНП в Киеве Андрей Цырульников.

В настоящее время прокуроры готовят запросы о международно-правовой помощи для принятия мер, направленных на защиту прав этих детей.

Следствие по уголовному производству продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.