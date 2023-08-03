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  1. В Украине

Продавали младенцев за границу за 70 тысяч евро: разоблачена масштабная схема торговли детьми

12:57, 3 августа 2023
Разоблачена масштабная схема переправки новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства.
Продавали младенцев за границу за 70 тысяч евро: разоблачена масштабная схема торговли детьми
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая продавала младенцев за границу. 12 участникам преступной организации сообщено о подозрении в торговле людьми, – сообщает Киевская городская прокуратура.

«По данным следствия, в состав преступной организации входило 12 человек, среди которых 2 соорганизатора и 10 участников. Организаторы схемы - руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники – работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат. Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство», – говорится в сообщении.

Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за своего уязвимого состояния или материальных трудностей, соглашались стать суррогатными матерями для иностранных граждан.

Денежное вознаграждение участников схемы составляло от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка. Из них плата суррогатным матерям составляла около 12 тысяч евро.

Согласно договоренностям суррогатная мать после рождения ребенка предоставляла разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны. А в случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы прибегали к угрозам и запугиванию.

В рамках следствия установлено незаконное перемещение за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка.

В рамках спецоперации по адресам проживания подозреваемых, в офисах и клиниках проведено более 40 обысков.

Сейчас проверяется информация о около 40 фактов перемещения новорожденных детей из Украины за границу в нарушение действующего законодательства.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении, 5 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

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