Продавали немовлят за кордон за 70 тисяч євро: викрито масштабну схему торгівлі дітьми

Викрито масштабну схему переправлення новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка продавала немовлят за кордон. 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у торгівлі людьми, – повідомляє Київська міська прокуратура.

«За даними слідства, до складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатора та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат. Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту, погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземних громадян.

Грошова винагорода учасників схеми складала від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

Згідно домовленостей сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. А в разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування.

У межах слідства встановлено незаконне переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини.

У межах спецоперації за адресами проживання підозрюваних, в офісах та клініках проведено понад 40 обшуків.

Наразі перевіряється інформація щодо близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон в порушення чинного законодавства.

На даний час всім учасникам групи повідомлено про підозру, 5 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

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