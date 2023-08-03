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  1. В Україні

Військові «Гвардії наступу» вже виконують завдання на фронті

15:04, 3 серпня 2023
Захисники вступили в бій на східному та південному напрямку.
Військові «Гвардії наступу» вже виконують завдання на фронті
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Військові «Гвардії наступу» вже виконують завдання на фронті. Про це повідомив т. в. о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

«Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові Гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій», - сказав він про підрозділи, які цілеспрямовано готували до участі в бойових діях.

Уршалович зазначив, що підрозділи Національної гвардії «Буревій», «Рубіж» ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад «Спарта», «Кара-Даг», «Червона калина» вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

Раніше Клименко повідомив, що буде з «Гвардією наступу» після війни.

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