Захисники вступили в бій на східному та південному напрямку.

Військові «Гвардії наступу» вже виконують завдання на фронті. Про це повідомив т. в. о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

«Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові Гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій», - сказав він про підрозділи, які цілеспрямовано готували до участі в бойових діях.

Уршалович зазначив, що підрозділи Національної гвардії «Буревій», «Рубіж» ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад «Спарта», «Кара-Даг», «Червона калина» вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

Раніше Клименко повідомив, що буде з «Гвардією наступу» після війни.

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