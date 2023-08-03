Естонія та Німеччина передали українським рятувальникам чергову партію допомоги

Українські рятувальники отримали засоби для підводного розмінування та засоби для гасіння вогню.

Джерело фото: МВС

Естонія передала українським рятувальникам нову партію гуманітарної допомоги, а саме засоби для підводного розмінування. А Німеччина передали на потреби миколаївських вогнеборців засоби для гасіння вогню, – повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Естонські рятувальники 1 серпня передали допомогу, яка посилить спроможності ДСНС у сфері підводного розмінування. Йдеться про понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Крім того, того ж дня миколаївські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету міста Зіндельфінген Федеративної Республіки Німеччина. Благодійники передали на потреби миколаївських вогнеборців вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.

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