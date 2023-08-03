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  1. Суд інфо

ВККС внесе подання про дострокове закінчення відрядження суддів

12:36, 3 серпня 2023
У зв’язку з відновленням роботи судів ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження низки суддів.
ВККС внесе подання про дострокове закінчення відрядження суддів
Фото: vkksu.gov.ua
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На засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке відбулося 2 серпня, розглядалося питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя, а також дострокового закінчення відрядження суддів. Про це повідомляє ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік судді Великобурлуцького районного суду Харківської області Рикова Миколи Івановича до Дергачівського районного суду Харківської області для здійснення правосуддя.

Також у зв’язку з відновленням роботи судів Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження:

- судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області Каневського Вячеслава Олександровича до Миронівського районного суду Київської області;

- судді Балаклійського районного суду Харківської області Тімонової Валентини Миколаївни до Камінь-Каширського районного суду Волинської області;

- суддів Херсонського міського суду Херсонської області:

- Валігурської Людмили Василівни до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

- Гаврилова Дімітрія Вікторовича до Погребищенського районного суду Вінницької області;

- Зубова Олександра Сергійовича до Татарбунарського районного суду Одеської області;

- Корецького Дмитра Борисовича до Арцизького районного суду Одеської області;

- Корольчук Наталії Василівни до Самбірського міськрайонного суду Львівської області;

- Кузьміної Оксани Іванівни до Суворовського районного суду міста Одеси;

- Радченко Галини Анатоліївни до Васильківського міськрайонного суду Київської області;

- Рєпіна Костянтина Костянтиновича до Козівського районного суду Тернопільської області;

- Рябцевої Марії Сергіївни до Приморського районного суду міста Одеси;

- Рядчої Тетяни Іванівни до Малиновського районного суду міста Одеси;

- Шестакової Яни Вікторівни до Приморського районного суду міста Одеси.

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