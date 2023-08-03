ВККС внесет представление о досрочном окончании командировки судей

В связи с возобновлением работы судов ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки ряда судей.

Фото: vkksu.gov.ua

На заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое состоялось 2 августа, рассматривался вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия, а также досрочного окончания командировки судей. Об этом сообщает ВККС.

В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год судьи Великобурлукского районного суда Харьковской области Рыкова Николая Ивановича в Дергачевский районный суд Харьковской области для осуществления правосудия.

Также в связи с возобновлением работы судов Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки:

- судьи Нововоронцовского районного суда Херсонской области Каневского Вячеслава Александровича в Мироновский районный суд Киевской области;

- судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Тимоновой Валентины Николаевны в Камень-Каширский районный суд Волынской области;

- судей Херсонского городского суда Херсонской области:

- Валигурской Людмилы Васильевны в Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области;

- Гаврилова Димитрия Викторовича в Погребищенский районный суд Винницкой области;

- Зубова Александра Сергеевича в Татарбунарский районный суд Одесской области;

- Корецкого Дмитрия Борисовича в Арцизский районный суд Одесской области;

- Корольчук Натальи Васильевны в Самборский горрайонный суд Львовской области;

- Кузьминой Оксаны Ивановны в Суворовский районный суд города Одессы;

- Радченко Галины Анатольевны в Васильковский горрайонный суд Киевской области;

- Репина Константина Константиновича в Козовский районный суд Тернопольской области;

- Рябцевой Марии Сергеевны в Приморский районный суд города Одессы;

- Рядчой Татьяны Ивановны в Малиновский районный суд города Одессы;

- Шестаковой Яны Викторовны в Приморский районный суд города Одессы.

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