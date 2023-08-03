Госизмена и незаконное обогащение: по делу экс-нардепа Андрея Деркача завершено следствие

Завершено следствие по делу в отношении бывшего нардепа Деркача, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили следствие по делу в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом сообщает САП.

Так, прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и предоставил соответствующее поручение детективам НАБУ об открытии материалов по делу в отношении народного депутата Украины III—IX созывов, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении.

«В ходе досудебного расследования установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО. За что в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. дол. США от правоохранительных и разведывательных органов рф», — говорится в сообщении.

САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

Учитывая, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование (in absentia).

В САП не указывают имени эксдепутата, однако описание инкриминируемого указывает, что речь идет об Андрее Деркаче.

Ранее мы писали, что ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача.

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