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ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

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ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

19:13, 3 липня 2023
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.
ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача
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Вищий антикорупційний суд дозволив заочно розслідувати кримінальне провадження стосовно позбавленого українського громадянства та підозрюваного у держзраді та незаконному збагаченні ексдепутата Андрія Деркача. Відповідну ухвалу було постановлено за підсумками судового розгляду 3 липня

«3 липня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні», - зазначають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Зазначається, що відповідне рішення слідчого судді дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

У прокуратурі традиційно не називають прізвище підозрюваного, однак за даними відкритих джерел йдеться про народного депутата кількох скликань Андрія Деркача

За версією слідства колишній народний депутат своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф. САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України(державна зрада та незаконне збагачення)

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 січня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що позбавив громадянства нардепа Андрія Деркача. Невдовзі Верховна Рада позбавила його мандата.

Автор: Ярослав Конощук

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