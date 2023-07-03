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ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и разрешил специальное досудебное расследование экснардепа Андрея Деркача.

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ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача

19:13, 3 июля 2023
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и разрешил специальное досудебное расследование экснардепа Андрея Деркача.
ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача
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Высший антикоррупционный суд разрешил заочно расследовать уголовное производство по лишенному украинского гражданства и подозреваемому в госизмене и незаконному обогащению экс-депутата Андрея Деркача. Соответствующее определение было вынесено по итогам судебного разбирательства 3 июля.

«3 июля 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении народного депутата Украины III—IX созывов, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении», - отмечается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Отмечается, что соответствующее решение следственного судьи позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

В прокуратуре традиционно не называют фамилию подозреваемого, однако, по данным открытых источников, речь идет о народном депутате нескольких созывов Андрея Деркача.

По версии следствия бывший народный депутат дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО. За что в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. дол. США от правоохранительных и разведывательных органов России. САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины (государственная измена и незаконное обогащение)

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 января Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лишил гражданства нардепа Андрея Деркача. Вскоре Верховная Рада лишила его мандата.

Автор: Ярослав Конощук

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