Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Державна податкова служба звернула увагу на зміни у правилах бронювання військовозобов’язаних

Податківці підкреслили, що відбулися зміни у критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

САП та НАБУ повідомили про підозру Костянтину Жеваго у справі Князєва

Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

  1. В Україні

Держзрада та незаконне збагачення: у справі екснардепа Андрія Деркача завершено слідство

12:23, 3 серпня 2023
Завершено слідство у справі стосовно колишнього нардепа Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.
Держзрада та незаконне збагачення: у справі екснардепа Андрія Деркача завершено слідство
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили слідство у справі стосовно колишнього нардепа Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє САП.

Так, прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

«У ході досудового розслідування встановлено, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф», — йдеться у повідомленні.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia).

У САП не вказують імені ексдепутата, однак опис інкримінованого вказує, що йдеться про Андрія Деркача.

Раніше ми писали, що ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду