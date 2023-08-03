Держзрада та незаконне збагачення: у справі екснардепа Андрія Деркача завершено слідство

Завершено слідство у справі стосовно колишнього нардепа Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили слідство у справі стосовно колишнього нардепа Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє САП.

Так, прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

«У ході досудового розслідування встановлено, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф», — йдеться у повідомленні.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia).

У САП не вказують імені ексдепутата, однак опис інкримінованого вказує, що йдеться про Андрія Деркача.

Раніше ми писали, що ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача.

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