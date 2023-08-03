Эстония и Германия передали украинским спасателям очередную партию помощи

Украинские спасатели получили средства для подводного разминирования и средства для тушения огня.

Источник фото: МВД

Эстония передала украинским спасателям новую партию гуманитарной помощи, а именно средства для подводного разминирования. А Германия передали на нужды николаевских пожарных средства для тушения огня, – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Эстонские спасатели 1 августа передали помощь, которая усилит способности ГСЧС в сфере подводного разминирования. Речь идет о более 90 металлоискателях и 4 специализированных автомобилях.

Кроме того, в тот же день николаевские спасатели получили гуманитарную помощь от муниципалитета города Зиндельфинген Федеративной Республики Германия. Благотворители передали на нужды николаевских пожарных огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое.

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