Военные «Гвардии наступления» уже выполняют задания на фронте

Защитники вступили в бой на восточном и южном направлении.

Военные «Гвардии наступления» уже выполняют задачи на фронте. Об этом сообщил в. о. директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

«Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные Гвардии наступления уже выполняют задачи, то есть вступили в бой», - сказал он о подразделениях, которые целенаправленно готовили к участию в боевых действиях.

Уршалович отметил, что подразделения Национальной гвардии «Буревой», «Рубеж» ведут сейчас оборонные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад «Спарта», «Кара-Даг», «Красная калина» уже успешно участвуют в наступательных действиях. южном направлении.

Ранее Клименко сообщил, что будет с «Гвардией наступления» после войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.