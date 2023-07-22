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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

Клименко повідомив, що буде з «Гвардією наступу» після війни

07:21, 22 липня 2023
Очільник МВС заперечив, що міністерство формує «власну армію».
Клименко повідомив, що буде з «Гвардією наступу» після війни
Фото: bbc.co.uk
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Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що міністерство внутрішніх справ після закінчення війни розформує підрозділи «Гвардії наступу». Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Клименко заперечив, що міністерство формує «власну армію», та запевнив, що ці підрозділи «ніхто не планував і не планує використовувати в політичній боротьбі».

«МВС на сьогодні не бере участі в будь-яких політичних течіях і політичних розбірках», — наголосив очільник відомства.

За його словами, після того, як «Гвардію наступу» розформують, ці військові, поліціянти та прикордонники діятимуть відповідно до функціонала тих військових частин чи підрозділів поліції, де вони проходять службу.

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