Клименко повідомив, що буде з «Гвардією наступу» після війни

Очільник МВС заперечив, що міністерство формує «власну армію».

Фото: bbc.co.uk

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що міністерство внутрішніх справ після закінчення війни розформує підрозділи «Гвардії наступу». Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Клименко заперечив, що міністерство формує «власну армію», та запевнив, що ці підрозділи «ніхто не планував і не планує використовувати в політичній боротьбі».

«МВС на сьогодні не бере участі в будь-яких політичних течіях і політичних розбірках», — наголосив очільник відомства.

За його словами, після того, як «Гвардію наступу» розформують, ці військові, поліціянти та прикордонники діятимуть відповідно до функціонала тих військових частин чи підрозділів поліції, де вони проходять службу.

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