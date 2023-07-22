Клименко сообщил, что будет с «Гвардией наступления» после войны

Глава МВД возразил, что министерство формирует «собственную армию».

Фото: bbc.co.uk

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что министерство внутренних дел по окончании войны расформирует подразделения «Гвардии наступления». Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Клименко возразил, что министерство формирует «собственную армию» и заверил, что эти подразделения «никто не планировал и не планирует использовать в политической борьбе».

«МВД на сегодня не участвует в каких-либо политических течениях и политических разборках», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, после того, как «Гвардию наступления» расформируют, эти военные, полицейские и пограничники будут действовать в соответствии с функционалом тех воинских частей или подразделений полиции, где они проходят службу.

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