Для обитателей Киевзоо устроили СПА-процедуры: фото

В Киевском зоопарке показали, как спасаются от жары их подопечные.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В Киевзоо рассказали, как животные удовлетворяют свои потребности в жару. На территории учреждения есть достаточно искусственных водоемов и водных девайсов для того, чтобы животные и птицы могли охладиться, – сообщает пресс-служба Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

«Разнообразие СПА-процедур удовлетворяет потребности каждого животного: здесь и водяные распылители, прохладные бассейны, фонтанчики, электропоилки, грязевые лужицы, искусственные пруды и озера, фонтаны и водопады», – отмечают в зоопарке.

Водную феерию для жителей зоопарка составляют: 10 озер, 17 электропоилок, 14 фонтанов, 20 фонтанов, 20 акваспинеров, 25 бассейнов и 55 распылителей.

Поэтому «большие и маленькие, хоботные и копытные, зубастые и пернатые любимцы» активно и приятно отдыхают в пределах Киевзоо.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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