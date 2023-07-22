Уклонисту, который без уважительных причин не явился в ТЦК, сообщили о подозрении

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Фото: unian.ua

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему жителю одного из поселков Уманского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По версии следствия, мужчина, имея воинское звание и состоя на военном учете, из-за отсутствия желания быть призванным для несения службы в рядах Вооруженных Сил Украины без уважительных причин не явился в один из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Хотя заранее был предупрежден о необходимости явки.

Таким образом, подозреваемый уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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