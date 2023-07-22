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Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

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  1. В Украине

Уклонисту, который без уважительных причин не явился в ТЦК, сообщили о подозрении

00:05, 22 июля 2023
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.
Уклонисту, который без уважительных причин не явился в ТЦК, сообщили о подозрении
Фото: unian.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему жителю одного из поселков Уманского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По версии следствия, мужчина, имея воинское звание и состоя на военном учете, из-за отсутствия желания быть призванным для несения службы в рядах Вооруженных Сил Украины без уважительных причин не явился в один из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Хотя заранее был предупрежден о необходимости явки.

Таким образом, подозреваемый уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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