Мужчину, который из-за ревности убил сожительницу, взяли под стражу

Злоумышленник убил женщину в состоянии алкогольного опьянения.

33-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в пгт Песковка подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности ударил сожительницу по голове, а после задушил ее.

«Когда женщина лежала на земле в бессознательном состоянии, он подошел к ближайшему дому и попросил вызвать медицинскую помощь ей, отметив, что проходил мимо и увидел пострадавшей плохо.

От полученных травм женщина скончалась в больнице», - говорится в сообщении.

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