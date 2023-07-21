Политик потерял штаны во время речи и всех рассмешил: курьезное видео

Мужчина хотел выступить перед толпой, но что-то пошло не так.

В Мексике произошел курьезный инцидент с одним из политиков – он хотел выступить перед зрителями, но в самом начале речи у него упали штаны, передает NTK.

Как пишет издание, на публичном мероприятии Хавьер Боррего начал обращение к толпе, далее он посмотрел на присутствующих, протер очки и в это время у него сползли штаны.

Встревоженный Боррего сразу наклонился и поднял штаны – этот момент попал на видео, которое обнародовали в соцсетях.

Los Simpson lo volvieron a hacer pic.twitter.com/qmopJBO55k — Leo Arriaga (@Radiohen) July 17, 2023

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