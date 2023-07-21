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Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

Пока законодатель еще определяется, нужно ли ему разобраться с проблемой доступа граждан к правосудию, если в суде некому рассмотреть дело, судьи могут частично взять на себя миссию по обеспечению такого доступа.

Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

Комитет Верховной Рады дал разъяснение по дисциплинарному производству против судей

В частности, Комитет определил момент, с которого начинает осуществляться дисциплинарное производство относительно судьи.

Больше вопросов, чем ответов: как Высший совет правосудия «принимал к сведению» отчет председателя ГСА

Кто из членов Высшего совета правосудия решил дать еще один шанс главе ГСА и почему появились два проекта вывода по его отчету.

  1. В Украине

Политик потерял штаны во время речи и всех рассмешил: курьезное видео

23:25, 21 июля 2023
Мужчина хотел выступить перед толпой, но что-то пошло не так.
Политик потерял штаны во время речи и всех рассмешил: курьезное видео
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В Мексике произошел курьезный инцидент с одним из политиков – он хотел выступить перед зрителями, но в самом начале речи у него упали штаны, передает NTK.

Как пишет издание, на публичном мероприятии Хавьер Боррего начал обращение к толпе, далее он посмотрел на присутствующих, протер очки и в это время у него сползли штаны.

Встревоженный Боррего сразу наклонился и поднял штаны – этот момент попал на видео, которое обнародовали в соцсетях.

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