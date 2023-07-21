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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

Політик загубив штани під час промови та всіх розсмішив: курйозне відео

23:25, 21 липня 2023
Чоловік хотів виступити перед натовпом, але щось пішло не так.
Політик загубив штани під час промови та всіх розсмішив: курйозне відео
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У Мексиці стався курйозний інцидент з одним з політиків – він хотів виступити перед глядачами, але у самому початку промови у нього впали штани, передає NTK.

Як пише видання, на публічному заході Хав'єр Боррего розпочав звернення до натовпу, далі він подивився на присутніх та протер окуляри і в цей час у нього сповзли штани.

Збентежений Боррего одразу нахилився і підняв штани – цей момент потрапив на відео, яке оприлюднили у соцмережах.

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