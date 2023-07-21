Політик загубив штани під час промови та всіх розсмішив: курйозне відео

Чоловік хотів виступити перед натовпом, але щось пішло не так.

У Мексиці стався курйозний інцидент з одним з політиків – він хотів виступити перед глядачами, але у самому початку промови у нього впали штани, передає NTK.

Як пише видання, на публічному заході Хав'єр Боррего розпочав звернення до натовпу, далі він подивився на присутніх та протер окуляри і в цей час у нього сповзли штани.

Збентежений Боррего одразу нахилився і підняв штани – цей момент потрапив на відео, яке оприлюднили у соцмережах.

Los Simpson lo volvieron a hacer pic.twitter.com/qmopJBO55k — Leo Arriaga (@Radiohen) July 17, 2023

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.